Prix de la baguette : allons-nous payer encore plus cher ?

La boulangerie va fermer ce vendredi. Sur la vitrine, on peut lire cet avis de décès symbolique. Pascal et Delphine Billaut l'ont reprise il y a onze ans, et il n'y avait aucun problème jusque-là. Mais depuis quelques semaines, avec la hausse des matières premières notamment, leur comptable leur a conseillé d'augmenter le prix de la baguette à plus d'un euro. Aujourd'hui, il la vend 90 centimes d'euro. Pascal refuse cette augmentation et préfère fermer boutique. Alors, pour comprendre la situation, regardons les prix que paient les boulangers. D'abord la farine, le kilo est passé de 58 centimes à 71 centimes, plus 22 %. C'est pareil pour le beurre. Mais les augmentations les plus fortes concernent l'énergie. Delphine a sorti ses factures d'électricité. De 700 euros auparavant, elle est passée à plus de 1 700 euros actuellement. Pour amortir ces augmentations, il faut vendre la baguette 1,20 euro. À Armentières, trois boulangeries vont mettre ou ont mis la clé sous la porte depuis le mois de juillet. Dans le centre-ville, une boulangerie résiste. Pour tenir encore, elle vend la baguette 1,05 euro. Mais la patronne est tout de même très inquiète. C'est inévitable, le prix du pain va encore augmenter. Et les boulangers devront faire face à ce choix cornélien : vendre la baguette plus cher ou baisser le rideau définitivement. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette