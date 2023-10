Prix de la viande : les éleveurs paient l'addition

Les Français restent attachés à la viande, malgré l'inflation et malgré l'écologie. Ils continuent d'en manger et ils essaient au maximum de privilégier la viande française. Mais dans les produits transformés, il est parfois difficile d'y voir clair. La viande importée est très présente dans les plats transformés, parce qu'elle est moins chère. Résultat, nous en avons consommé 23% de plus depuis deux ans. La viande française coûte plus chère à produire, elle est aussi plus rare. En sept ans, notre cheptel a perdu près de 860 000 vaches. Les éleveurs n'arrivent plus à suivre. " Un éleveur français, déjà, a toutes les normes à respecter. Les charges sont plus élevées que d'autres pays", explique Théo Mialon, éleveur de vaches charolaises à Billom (Puy-de-Dôme). La viande française coûte 20 à 30% plus chère. Laura Marti, restauratrice, doit répercuter les prix sur sa carte. La viande de qualité est néanmoins privilégiée au restaurant par les consommateurs, car le plaisir l'emporte souvent sur le prix. La viande importée va plutôt dans les plats préparés et les fast-foods qui comptent aujourd'hui plus de 50 milles établissements de restauration rapide dans le pays. C'est un record au pays dit "de la gastronomie". TF1 | Reportage C. Chapel, C. Vartanian, A. Santos