Prix de l'alimentaire : sprint final pour les négociations

À 7 heures du matin, pour Benjamin Moquet, c'est le début d'une journée marathon. À la tête d'une petite entreprise de glace, il a accepté que nous le suivions lors de ses négociations avec la grande distribution, c'est la dernière ligne droite. Et cela commence dans un hypermarché, par l'une des plus grosses enseignes. À peine arrivé, Benjamin argumente déjà auprès du directeur commercial du centre "E. Leclerc". Le point essentiel, ce sont les tarifs. Dans son usine du Var, les prix du lait et du sucre ont largement augmenté. Mais peu importe, ce poids lourd de l'industrie lui demande une baisse de prix. Nous ne pouvons pas aller plus loin, la négociation se fait au bout du couloir. Après 30 minutes, les revoilà. Le prix du pot de glace de Benjamin va baisser de 6,90 euros à 5,90 euros. Benjamin avait anticipé, pour protéger sa marge, il a changé l'emballage de ses produits, fini le plastique. L'accord est signé. Le rendez-vous après, en revanche, se passe moins bien. Encore 4h30 de routes, et à la sortie, la déception. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, I. Zabala