Prix de l'alimentaire : votre ticket de caisse va-t-il augmenter ?

Le montant de vos prochaines courses pourrait bientôt vous coûter bien plus cher. En effet, le prix des matières premières est en constante augmentation. Les industriels voient donc leur coût de fabrication flamber. Illustration en Normandie, dans une usine où on transforme le blé en farine. Le constat est sans appel. Pour Christophe Guiard, minotier à l'établissement "Les Minoteries Guiard", le prix du blé augmente de 30 à 35%. Du coup, la farine va augmenter entre 12 et 15%. Cette même farine se retrouve ensuite dans vos biscuits ou dans vos pâtes. Et chaque intermédiaire, de l'agriculteur à l'industriel, en passant par le transporteur répercute cette hausse des coûts sur ces prix. Une situation critique, selon l'un des leaders de la grande distribution. Il affirme qu'ils vont devoir renégocier les prix. D'après Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, dans les revalorisations des prix que les hypermarchés demandent, ils ont tendance à rajouter un peu. Des négociations qui vont durer jusqu'à fin février entre distributeurs et industriels pour s'accorder sur le montant de la hausse des prix.