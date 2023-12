Prix de l’alimentation : assurez votre pouvoir d’achat

Avec quatre enfants et des périodes de chômage excessives, remplir un caddie n’a pas toujours été facile pour Maoa. Alors, l’idée d’une assurance pour son panier de courses l’a séduit. C’est ce que propose depuis lundi l’enseigne Carrefour. L’idée est simple, vous souscrivez à une assurance, si vous ne pouvez plus travailler, en cas d’accident ou de licenciement, vous recevez chaque mois un montant en virement ou bon d’achat. Pour 2,90 euros, l’enseigne vous verse 75, euros par mois pour faire vos courses. Plus cher, pour 8,90 euros d’assurance, cela correspond à 500 euros par mois, pendant un an. De plus en plus d’entreprises proposent aujourd’hui ce genre de service. C’est par exemple le cas d’Engie pour votre électricité. Est-ce toujours une bonne affaire pour le consommateur ? Les conditions sont parfois subtiles. Attention à éviter les doublons, certaines assurances, auxquelles vous avez peut-être souscrit, proposent déjà de vous aider en cas de coup dur. TF1 | Reportage L. Cloix, M. Laurent, C. Jouanneau