Prix de l'alimentation : ce qui va changer

Des fabricants de sodas, glaces et confiseries ne jouent pas le jeu de la baisse des prix. Pour la première fois, le ministre de l'Économie les a nommés publiquement. Nestlé, PepsiCo, et Unilever sont montrés du doigt. Unilever réfute cette accusation. Ils font des promotions occasionnelles, mais toujours pas de baisse durable. Certains consommateurs sont à bout de souffle après des mois d'inflation. Bercy annonce que les négociations commerciales seront avancées pour permettre à certains produits de baisser plus rapidement. D'habitude, elles débutent en décembre et les prix sont modifiés en rayon en avril. Cette année 2023, ce sera en décembre pour de possibles baisses de prix dès le mois de janvier. C'était une demande de longue date de Bruno Le Maire. Il a finalement tranché aujourd'hui en imposant une loi pour forcer la main aux industriels. Il les a reçus ce jeudi 31 août matin à Bercy. Il a annoncé que 5 000 produits anti-inflation seront proposés en rayon, soit avec des prix en baisse, soit des prix bloqués. C'est une sorte d'élargissement du panier anti-inflation. Le prix de certains poissons ou viandes pourrait enfin baisser. La liste de ces produits est en train d'être décidée. TF1 | Reportage J. Corbillon, R. Sygula, F. Couturon