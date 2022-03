Prix de l’alimentation : des courses de plus en plus chères

Dans nos mains, le catalogue de mars 2021. Les trois kilos d'orange coûtent 2,46 euros, contre 4,99 euros un an plus tard. Pour les pommes, le prix a augmenté de plus 70 centimes le kilo. Depuis plusieurs mois, les emballages, le transport et l'énergie coûtent plus chers aux industriels. Ils ont renégocié leurs accords avec la grande distribution. Résultat : les prix augmentent dans les rayons. Il y a encore quelques semaines, cette mère et son fils dépensaient 70 euros de courses par semaine. Désormais, c'est 80 euros par semaine. Ce qui fait peur, ce sont les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Le cours du blé n'a jamais été aussi haut et le coût de l'énergie s'envole. Mais pour le moment, l'Ukraine n'a rien à voir avec l'inflation sur les produits alimentaires. À partir de cet été, les pâtes, les céréales et l'huile de tournesol devraient encore augmenter. Alors, certains font déjà des stocks. Certaines enseignes annoncent déjà des promotions sur d'autres produits comme la lessive ou les shampoings pour compenser cette inflation. T F1 | Reportage F. de Juvigny, L. Garcia