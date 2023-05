Prix de l'alimentation : premières baisses en rayon

C'était inenvisageable il y a encore quelques semaines et pourtant c’est bien réel aujourd'hui, le prix de certains produits baisse. Et l'enseigne "LIDL France" est très fière de le faire savoir. Il ne s'agit pas là de prix bloqué ou de panier anti-inflation, mais bel et bien de baisse de prix, entre 5% et 20%. Même si tous les clients ne s'y retrouvent pas, ces réductions n'annulent en rien l'inflation alimentaire qui reste très élevée. Deux cent cinquante références sur 2 000 sont concernées, majoritairement les marques de l'enseigne, sur lesquelles la négociation avec les fournisseurs est plus simple. Car du côté des marques nationales, ça bloque encore. Les autres industriels se retranchent derrière la règle habituelle, les négociations n'ont lieu qu'une fois par an, le 1er mars. Mais cette fois, les distributeurs comme le gouvernement, insistent sur la nécessité de se remettre autour de la table. Est-ce justifiée ? Pour le moment, c'est le silence radio de la part des multinationales. Au-delà de ces opérations commerciales, faut-il s'attendre à des baisses de prix général ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, B. Poizeuil, T. Gippet