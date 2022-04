Prix de l'alimentation : que proposent les candidats ?

En matière d'alimentation, pour soulager la facture, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont chacun leurs mesures phares. Si le président-candidat propose le chèque alimentaire, la candidate du Rassemblement national opte pour la TVA à 0% pour certains produits. Directement issu de la convention citoyenne sur le climat, le chèque alimentaire est destiné aux ménages les plus modestes pour l'achat des produits bio ou locaux. Son montant est encore inconnu. Mais entre cinq et huit millions de Français pourraient en bénéficier si Emmanuel Macron est réélu. Pour Marine Le Pen, en revanche, la baisse de la TVA de 5,5 à 0% profiterait à tous les consommateurs sur 100 produits de première nécessité. Les produits concernés sont, par exemple, les fruits et légumes, le sel, le poivre, les pâtes ou encore l'huile. Pour cette dernière, une bouteille vendue 2,45 euros passerait ainsi à 2,32, soit 13 centimes de baisse. Mais cette mesure d'urgence sera appliquée uniquement en cas d'inflation, comme c'est le cas aujourd'hui. TF1 | Reportage C. Adriens-Allemand, A. Tassin