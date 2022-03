Prix de l'aluminium : avec la guerre en Ukraine, les devis s'envolent sur les chantiers

Changer ses 17 ouvertures en aluminium coûte 25 000 euros à ce propriétaire interrogé dans le reportage ci-dessus. S'il avait signé un devis aujourd'hui, les matériaux lui auraient coûté 15% plus cher. "On va probablement hésiter à faire des investissements qu'on avait prévu de faire", dit-il. Les clients s'interrogent de plus en plus sur leurs projets de rénovation. "Ils diminuent la quantité de leurs projets. Au lieu de changer huit ou dix menuiseries, ils passent à trois ou quatre. Comme pour les autres matières premières, la pandémie a fait bondir le cours de l'aluminium de 25%. La guerre en Ukraine a accentué la flambée des prix. Rappelons que la Russie en est le deuxième producteur mondial. Ce cours mondial bouscule les fabricants de fenêtres et de portes. "La guerre en Ukraine a des conséquences significatives. Je ne sais plus à quel prix on va vendre nos menuiseries demain, parce que je ne sais plus à quel prix on va acheter l'intégralité des composants". Les entreprises diminuent leur marge comme le leader de la fabrication des vérandas. L'aluminium représente 65% des matériaux utilisés. "Ce qui nous inquiète sur le long terme, ce sera la disponibilité de la matière première. On a une visibilité assez claire sur les sept prochains mois. Au-delà de ça, il y aura probablement un peu d'inquiétude si on n'arrive pas à avoir les quantités". Dans ce contexte, le groupe hésite à construire une nouvelle usine. Un investissement pourtant prévu de longue date pour répondre à une demande toujours plus importante. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec, N. Resmann, N. Hesse