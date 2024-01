Prix de l'électricité : forte hausse en vue

En ce début d'année 2024, il va falloir payer. Au 1er février, il y aura une hausse du prix de l'électricité. Avec la fin du bouclier tarifaire, le tarif réglementé pourrait augmenter jusqu'à 10 %. Une augmentation qui est assumée par la majorité. Le bouclier gaz et électricité a déjà coûté 40 milliards d'euros à l'État. Une autre hausse, le doublement de la franchise sur les médicaments prescrits. Jusqu'ici, un patient devait payer 50 centimes par boîte. À l'avenir, ce sera 1 €. Il n'y a pas de date de mise en œuvre, mais les malades atteints d'une affection de longue durée ne paieront pas plus de 50 € par an. Christine Engrand, députée du Rassemblement national du Pas-de-Calais, affirme qu'il y a des Français qui n'ont pas de médecin et qui vont déclencher des cancers ou des maladies graves, car ils ne savent pas à qui s'adresser. La seule bonne nouvelle, c'est une baisse d'impôts. Les classes moyennes sont concernées. Deux milliards sont annoncés par le président pour 2025 sans plus de détails. Impôts sur le revenu ou baisse des cotisations sociales, à ce stade, rien n'est tranché. TF1| Reportage A. Tassin, N. Gandillot, F. Delpech