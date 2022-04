Prix de l'électricité : la SNCF fait la chasse au gaspi

Le trajet Bordeaux-Arcachon pourrait ressembler à tous les autres, à une différence près. Ce TER est équipé d'une tablette qui indique la vitesse à adopter pour moins consommer d'électricité, comme l'explique Frédéric Despujol, conducteur. L'objectif de la manœuvre est d'accélérer très fort sur un temps court pour ensuite laisser glisser le train sur les rails pendant plusieurs minutes sans utiliser les moteurs. La région Nouvelle-Aquitaine applique cette écoconduite à tous ses TER avec des résultats très concluants. "On est à 10% d'économie. Et ça va même au-delà de nos projections en termes d'économie et d'émission de CO2", souligne Denis Simoncini, directeur sécurité des TER Nouvelle-Aquitaine. En un an, le gain pour la région atteint 540 000 euros. Techniquement, la SNCF pourrait déployer l'écoconduite sur tous ses trains, y compris les TGV. Si elle le faisait, l'économie serait de 200 Gwh/an, soit l'équivalent de la consommation en électricité d'une ville comme Rennes. Selon Delphine Séné, associée mobilités chez Alenium Consultants, la SNCF pourrait aller encore plus loin pour moins consommer d'énergie. La SNCF a aussi expérimenté, à petite échelle, une autre solution. Il s'agit de produire sa propre électricité avec des panneaux solaires. C'est le cas sur le parking de la gare de Nîmes. D'ici 2030, plus d'un million de panneaux photovoltaïques devraient être installés. TF1 | Reportage L. Deschateaux, Y. Barrier