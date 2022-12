Prix de l'énergie : ces communes s'associent pour payer moins cher

La salle polyvalente coûte le plus cher à la commune de Voisenon (Seine-et-Marne), 7 000 euros par an, rien qu'en chauffage. Pour préserver la vie communale, le maire Julien Aguin s'est donc associé avec 323 autres maires pour s'approvisionner en gaz et en électricité. Comment ça fonctionne ? Le syndicat des énergies de Seine-et-Marne négocie auprès des fournisseurs Save et TotalEnergies. Les villes achètent ensuite à prix réduit. La majorité d'entre elles sont des communes rurales, comme Voisenon. Et avec l'inflation, le budget énergie aurait grimpé à 360 000 euros. La mairie paiera finalement aux alentours de 100 000 euros l'an prochain. Un soulagement pour les habitants qui craignaient de voir leurs taxes foncières s'envoler. À quelques kilomètres, le Mée-sur-Seine, 20 000 habitants et un million d'euro dédié à l'énergie. Dans les dépenses les plus importantes, on retrouve : le chauffage des écoles, le gymnase ou encore l'éclairage du stade. Sans les achats groupés, un tiers du budget de la ville passerait dans l'électricité et le gaz, impensable. Des initiatives similaires ont vu le jour à Nantes ou encore en Mayenne, mais les prix ne sont fixés que pour 2023 et seront donc renégociés l'an prochain. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Fortin, P. Marcellin