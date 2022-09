Prix de l'énergie : ces entreprises ont trouvé la solution

L'entreprise Toshiba TEC TEIS de Dieppe (Seine-Maritime) produit des cartouches d'encre. Une activité qui génère énormément d'énergie. Jusqu'à l'année dernière, cette chaleur s'évaporait dans la nature. Alain Verna, le patron, a eu l'idée de la recycler. "Ces compresseurs dégagent de la chaleur, qui était perdue. Nous la récupérons aujourd'hui grâce à des échangeurs qui passent dans cette buanderie. Avec ce système de vanne, nous pouvons l'envoyer soit vers un bâtiment, soit vers l'autre", indique-t-il. Les deux bâtiments font 30 000 m² en tout. Voilà qui a permis de réduire en deux ans la facture de gaz de 70%. Sur la même période, les prix ont été multipliés par quatre. "On n'avait pas de boule de cristal, on ne pouvait pas savoir ce que serait la tendance actuelle. Par contre, on mène depuis de nombreuses années une politique environnementale. C'est dans ce cadre-là que nous voulions réduire notre empreinte carbone", explique Alain Verna. L'investissement a coûté 1,4 million d'euros. Il a été presque intégralement financé par des aides pour la transition énergétique. À Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne), une autre entreprise a misé sur le soleil. Au total 1 600 m² de panneaux solaires ont été installés sur le toit d'une usine de purificateur d'air. 230 000 euros investis, l'entreprise s'en félicite aujourd'hui. "Au moment de l'installation, la rentabilité des panneaux était prévue sur dix ans. Avec les coûts actuels de l'électricité, on estime plutôt à une rentabilité sur un an et demi", déclare Ludivine Mortreau, responsable environnement - Sodistra. La consommation électrique a diminué de 30%, c'est 20 000 euros d'économie en un an. TF1 | Reportage J. Coulais, G. Barents