Prix de l'énergie : ces entreprises qui s'arrêtent

Ils sont parmi les premiers salariés renvoyés chez eux à cause de la hausse du coût de l'énergie. Dès mardi, 250 employés de l'usine Duralex ne viendront au travail qu'occasionnellement, car tous vont désormais enchaîner les périodes de chômage technique. Ils toucheront 95% de leurs salaires, viendront à tour de rôle pour emballer et expédier les stocks. Mais la fabrication, elle, sera complètement arrêtée jusqu'au 1er avril prochain. Pour fabriquer la célèbre vaisselle, il faut un four puissant capable de frôler les 1 500°C. La facture de gaz est donc élevée, 3 millions d'euros avant la guerre. "Aujourd'hui, avec les hausses qui ont été annoncées et qui vont venir, on va consommer à peu près 12 millions d'euros d'énergie par an. Sur notre chiffre d'affaires, ça représentait 5%. Là, on va passer à plus de 30%, c'est considérable pour nous", explique-t-on. Comment faire tourner une entreprise qui coûte plus cher que de tout simplement l'arrêter ? Ce triste constat, beaucoup de patron le font. Aucun secteur n'est épargné. C'est le cas d'un hôtel-restaurant dans le Bas-Rhin. Les radiateurs, les fours, les chambres froides, tout cela consomme et creuse désormais le déficit de l'établissement. TF1 | Reportage M. Poissonnet, J. Rieg-Bovin, A. Fourcade