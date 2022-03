Prix de l'énergie : ces PME forcées de s'adapter à la hausse

À Damparis (Jura), l'usine de la Jurassienne de céramique française reste silencieuse et ses fours sont à l'arrêt. Les responsables de cette fabrique de céramique n'ont pas eu le choix. En quelques jours, le prix du gaz a été multiplié par dix à cause de la guerre en Ukraine. Pour l'usine, la facture serait passée de 400 000 à 4 000 000 d'euros par an. Les dirigeants ont décidé de suspendre l'activité jusqu'à nouvel ordre. À Rémy (Pas-de-Calais), le patron de Transport & Logistique Pihen est encore loin de cette situation extrême. Face à la flambée des prix du gasoil, il a augmenté ses tarifs de 12% en un an. Mais il a surtout fait évoluer sa flotte. Sur une centaine de camions, la moitié roule désormais au bio diesel, plus économique. Des véhicules dont la carrosserie limite la prise au vent. Cela fait baisser la consommation de carburant. Et les chauffeurs aussi sont mis à contribution. Ils doivent adopter une conduite écoresponsable. Ils sont surveillés, et même notés par l'entreprise. À chaque secteur d'activité sa solution. Pour faire pousser ses plantes, un horticulteur d'Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise) doit chauffer ses immenses serres au gaz. Pour éviter une facture astronomique, il a regroupé tous ses plants de fleur sous un même abri et réduit la température de 15 à 12°C. Trois petits degrés d'écart qui lui permettent des économies importantes. Il n'aura même pas besoin d'augmenter ses tarifs. Toutes ces entreprises redoutent que la flambée des prix de l'énergie ne dure trop longtemps et que ces solutions ne soient plus suffisantes pour maîtriser leur coût. T F1 | Reportage P. Ninine, A. Cazabonne, E. Payró.