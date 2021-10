Prix de l'énergie : comment l'Espagne atténue les hausses

Cela n'avait jamais été une préoccupation au moment de cuisiner. Mais désormais, Maria Garcia, une retraitée espagnole, va devoir utiliser au minimum ses appareils électroménagers. En un an, sa facture d'électricité a augmenté de 50%. Pourtant, cet été, l'État espagnol a baissé la TVA sur l'électricité de moitié. Passant de 21 à 10 %. En réalité, les factures auraient encore été plus élevées sans cette mesure, car le contexte est défavorable. En plus de l'augmentation des prix de l'énergie, les Espagnoles ont connu un hiver très froid et un été très chaud. Résultat, plus de consommation. Le gouvernement a donc décidé d'agir, en redonnant du pouvoir d'achat aux consommateurs. La France pourrait-elle s'inspirer de l'Espagne ? C'est ce que préconise l'UFC-Que Choisir. Elle demande à ce que la TVA soit réduite. Une piste pour l'instant écartée par le gouvernement. Plusieurs mesures devraient cependant être annoncées dans les jours à venir, en plus du nouveau chèque énergie de 100 euros prévu pour les Français les plus modestes.