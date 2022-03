Prix de l’énergie : comment limiter votre consommation ?

Entre le gaz et l'électricité, la facture d'énergie de Mathieu s'élève à 1 200 euros par an. Pour un 100m² qu'il occupe avec sa femme et ses 3 enfants, c'est bien moins que la moyenne. Son secret, on vous le montre. D'abord, le chauffage. En passant son thermostat de 20 à 19 degrés, il économise 133 euros par an. Chez lui, aucun appareil électrique ne reste en veille. Chaque multiprise est systématiquement éteinte, c'est 77 euros en moins sur la facture. Ses ampoules ont été changées pour des basses consommations. Il économise ainsi 70 euros. Et dans la cuisine, son congélateur est toujours bien dégivré, ce qui fait 27 euros d'économie. En couvrant la casserole, l'eau chauffe plus vite et chaque année, c'est 14 euros en moins sur la facture. On a trouvé quand même une possible économie qu'il ne fait pas. Sa box Internet est toujours allumée. En la débranchant quand personne n'est là, il économiserait 20 euros par an. Le bilan de Mathieu et de sa famille est très positif puisqu'en additionnant tous ces petits gestes, cela fait 321 euros d'économie. Mais pour cette association, on peut aller encore plus loin avec un geste trop souvent oublié qui concerne le ballon d'eau chaude. En moyenne, l'association estime qu'en prenant de bonnes habitudes, la plupart des Français peuvent faire baisser leurs factures d'énergie de 15%. T F1 | Reportage T. Jarrion, C. Chapel