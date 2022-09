Prix de l'énergie : des dizaines de piscines ferment leurs portes

Ils l'ont découvert par une simple affichette. Le centre aquatique de Limoges est fermé depuis ce lundi matin. En cause, l'envolée du prix de l'électricité, car pour compenser celle-ci, il aurait fallu multiplier par trois le prix d'entrée. Pour justifier la fermeture, les responsables du site nous montrent le réseau de chaleur qui permet d'alimenter les différents bassins et la cinquantaine de pompes très énergivores pour faire fonctionner les installations. Et baisser la consommation d'électricité pour compenser son augmentation est tout simplement impossible. Au total, la situation concerne 32 sites gérés pour le compte des collectivités par une société privée sur tout le territoire : Granville dans la Manche, Saint-Jean-de-Monts en Vendée ou encore Versailles dans les Yvelines. Il s'agit d'une décision brutale, mais c'est une question de survie pour le gestionnaire qui emploie 2 000 salariés. Les élus, pour leur part, dénoncent le manque de concertation et souhaitent que les contrats passés avec la société comme à Limoges soient respectés. En attendant, les 70 salariés du site limougeaud et plusieurs centaines au niveau national vont être placés au chômage partiel, à la demande de leur employeur. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre