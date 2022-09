Prix de l'énergie : des entreprises à l'arrêt

Sur le site industriel du leader mondial des arts de la table, les employés sont sonnés. Depuis ce matin du 1er septembre, 1 600 salariés sont au chômage partiel, soit un tiers des effectifs. Sylvain Vasseur, cariste, fait partie des postes concernés. Il avait déjà subi du chômage partiel en 2020. Le gérant dit ne pas avoir le choix. Sa facture de gaz est passée de 19 millions d'euros à 75 millions d'euros en un an. Pour compenser, le groupe a déjà augmenté ses prix de 35 %. Pour faire tourner ses machines, il va désormais utiliser du fioul à la place du gaz. C'est plus polluant, mais beaucoup moins cher. Le fabricant de verres Duralex est aussi en difficulté. Malgré des ventes en hausse, il va devoir mettre en pause son activité pendant quatre mois et mettre ses 250 salariés au chômage partiel. Quant aux petites et moyennes entreprises, 80 % disent craindre pour leurs activités. Pour essayer d'éviter du chômage partiel, l'entreprise Ascometal en Moselle a demandé à ses salariés d'accepter de travailler pendant les heures où l'électricité est moins chère. La facture d'énergie d'Ascometal a été multipliée par 20 cette année 2022. TF1 | Reportage J. Corbillon, Z. Ajili