Prix de l'énergie : des vacances forcées à la Fac

Ce mardi matin, il fait sept degrés à Strasbourg et déjà, on limite le chauffage à l’université à 19 degrés maximum pour économiser. C’est une décision qui laisse les étudiants et les professeurs dubitatifs. Alors que le président de la Fac prévoit d’aller plus loin. Il va fermer les locaux à certaines dates. La rentrée de janvier, initialement prévue le deux est repoussée d’une semaine, au neuf janvier. Fermer pour ne pas consommer. Toutes ces mesures feraient économiser 10% sur une facture estimée à 22 millions d’euros en 2023. Strasbourg n’est pas la seule concernée. Partout, ces factures flambent. À Angers, elle serait estimée à plus d'un million et demi d’euros. À Lille, c’est plus de quinze millions. Sur la dizaine d’universités contactées, toutes nous ont affirmé réfléchir à d’autres solutions pour limiter la casse, comme le retour à l’enseignement par visioconférence. À Lille, la possibilité est évoquée. Mais, la ministre de l’Enseignement supérieur prévient les présidents d’Université : "ça ne doit pas pénaliser les enseignements. On sort de périodes de Covid. Il ne faut pas le retour au distanciel”. TF1 | Reportage L. Poupon, P. Vogel, M, Kherraji