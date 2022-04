Prix de l’énergie : forte demande pour le bois de chauffage

Moins chère et plus efficace, c'est la ressource que tout le monde s'arrache. Cette entreprise de bois de chauffage reçoit 30% de commande en plus par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas surprenant quand on sait que se chauffer au bois ou au granulé permet d'économiser entre 1 000 et 2 000 euros par an par rapport à un chauffage électrique ou au gaz. Ce professionnel livre aujourd'hui cinq clients par jour, contre trois l'année dernière. Avec la hausse de la demande, le prix du bois aussi a grimpé. Ce client paie cette année huit euros de plus par mètre cube de bois. Mais selon lui, cela reste plus rentable qu'un chauffage électrique. Autre raison de la tension sur cette ressource, vous êtes nombreux à avoir anticipé votre commande pour l'hiver prochain. D'abord, parce qu'il faut laisser au bois le temps de sécher au moins trois mois, mais aussi par peur d'en manquer car la ressource se raréfie. Ces dernières semaines, les négociants en bois ont déjà vu les prix augmenter de 30% en moyenne. T F1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes