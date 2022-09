Prix de l'énergie : la course au ramonage

Le ramoneur était attendu avec impatience chez René, qui va rallumer sa cheminée avec quinze jours d’avance par rapport à l’année dernière. Et il préfère se chauffer au bois, plutôt que d’allumer ses radiateurs au gaz. Et il n’est pas le seul, depuis deux semaines, Dominique, le ramoneur, voit les demandes s’envoler. Cette forte demande ne s’explique pas seulement par la chute des températures. Dans une entreprise de ramonage, le téléphone sonne constamment. Et il a fallu sortir l’agenda de l’année prochaine. C’est aussi la peur des coupures d’électricité, ou le manque de gaz qui provoquent ce retour au feu de bois dans les maisons. Il est quand même à rappeler qu’il est impossible de rallumer sa cheminée sans passer par un ramonage préalable. C’est avant tout une question de sécurité. Mais, c’est aussi une obligation légale. Il faut entre 55 et 85 euros pour une intervention d’une heure environ. Et après seulement, on peut profiter de la chaleur de cette petite flambée. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire