Prix de l’énergie : la facture flambe aussi pour les PME

À Halluin, Reg Technology on fabrique des valves et des robinets pour l'industrie pétrolière ou chimique. Et pour faire des trous et encore des petits trous, il faut beaucoup d'énergie. Dans son usine, tout fonctionne à l'électricité, sauf le chauffage. Les énormes radiateurs qui surplombent l'atelier sont alimentés en gaz. Alors, le responsable du site a déjà fait ces calculs. Avec l'augmentation du prix de l'électricité, il s'attend à une hausse de 10 000 euros de sa facture par an. Et même chose pour le gaz. Au total, il aura 20 000 euros à payer en plus pour faire fonctionner les machines. Tous les secteurs sont impactés par la hausse des prix de l'énergie. À Valenciennes (Nord), dans la chocolaterie La Gourmandise, l'augmentation des prix de l'énergie a un goût amer qui a du mal à passer. Dans l'atelier, les fours ou encore les frigos consomment beaucoup d'électricité. Un inventaire à la Prévert fait dire au patron, Philippe Guilbert, que le tableau électrique va chauffer un peu plus encore. D'autant que l'énergie coûte déjà très cher. Alors, dans quelques semaines, la baguette, le Paris Brest ou encore la religieuse coûteront un peu plus cher. En économie, on appelle cela l'effet domino.