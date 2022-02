Prix de l'énergie : la facture flambe dans les HLM

Dans sa main, Jean-Pierre a une facture beaucoup plus lourde que l'autre. En janvier, les charges ont explosé. Plus de 84 euros de charges au total, c'est presque 60% de ses revenus. Les fins de mois vont devenir de plus en plus difficiles. Avec son chauffage collectif, Jean-Pierre n'est pas concerné par le gel du prix du gaz. Lancé par le gouvernement en octobre, il touche seulement les particuliers qui bénéficient des tarifs réglementés. Dans les logements sociaux, la décision passe mal. Sabine a elle aussi connu une hausse importante. Les bailleurs sociaux ne comprennent pas non plus ce déséquilibre d'autant que le prix du gaz continue d'augmenter. Pour l'instant, ce directeur a gelé les charges de ses locataires, le temps que l’État réponde aux demandes des professionnels. Et ils ont des pistes. Si aucune réponse n'est apportée, les charges de ces locataires augmenteront de 60 euros le mois prochain. T F1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette