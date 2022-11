Prix de l'énergie : les magasins de bricolage font le plein

Une offre est en tête de gondole d’un magasin de bricolage, les prix sont bloqués sur 100 produits, et pas n’importe lesquels, des articles anti-froid. Pour proposer ces prix, l’enseigne rogne sur ses marges et en ces temps d’inflation, cela marche. Prix bloqués, produits à prix coûtant, promotions ciblées, ces derniers temps, entre enseignes de bricolage, c’est à qui proposera l’offre la plus alléchante, jusqu’à payer vos travaux de rénovation. Une autre enseigne vous offre votre diagnostique énergétique, elle paie 100% de la facture. La condition pour en bénéficier, c’est d’avoir la carte de fidélité et surtout de s’engager à réaliser les travaux avec un artisan partenaire de l’enseigne. Évidemment, il vous incitera fortement à acheter le matériel dans le magasin. “Aujourd’hui, les distributeurs de bricolage savent qu’ils sont soumis à une forte concurrence entre eux et avec les acteurs du digital. Donc il faut qu’ils soient présents au prêt de consommateurs au tout début de leur recherche jusqu’à l’achat, en espérant qu’au moment de l’achat, ils se rappelleront d’eux”, explique Laura Bokobza, fondatrice dirigeante de LBK Consulting. C’est une stratégie marketing bien rodée. Dans certaines enseignes, ce type d’offre a permis d’augmenter le nombre du chiffre d’affaires de 30%. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Hanout, B. Hakala