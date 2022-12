Prix de l'énergie : les maires sous tension

ancien prof d' histoire-géographie découvre le métier de maire à Faches-Thumesnil dans le Nord, avec les bons côtés et ceux plus délicats. Ce jour-là, il déjeune avec les anciens de la ville qui ont une longue liste de problèmes à lui remonter. Si certaines questions font sourire, d'autres plus sérieuses et concernent des décisions prises par le maire pour réduire la facture énergétique. Dans une petite ville comme Faches-Thumesnil, le maire est responsable de tout et à toute heure. "Il faut être disponible pour les gens, être sur le terrain", dit-il. Il faut répondre aux inquiétudes des habitants tout en gérant ses propres soucis. Et ils sont nombreux. À commencer par l'envolée des prix de l'énergie qui oblige l'élu à revoir ses ambitions à la baisse. Pour son premier mandat, le maire avait pourtant des projets plein la tête. Il avait prévu de construire un gymnase et/ou une piscine. Mais tout cela est désormais hors budget. En plus de la crise énergétique, il a eu droit à une très mauvaise surprise quatre mois seulement après son élection. Le préau d'une école s'est effondré. Être maire, c'est en permanence se faire rattraper par la réalité. Changé par cette première expérience mais pas découragé, il a prévu de se représenter aux prochaines élections. TF1 | Reportage N. Gandillot, M. Derre, S. Humblot