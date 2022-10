Prix de l'énergie : ruée sur les chauffages d'appoint

Dominique s’inquiète pour sa facture d’énergie. Dans sa salle de bain par exemple, un radiateur fonctionne toute la journée pour obtenir une température correcte. Cette option est trop chère, alors il vient d’investir dans un chauffage d’appoint de 45 euros, qu’il peut allumer à la demande. Il s’est rendu quelques heures plus tôt dans une enseigne de bricolage. Il n’est pas le seul, le rayon est pris d’assaut. Les ventes de chauffage d’appoint ont été multipliées par trois en un an. Les modèles qui n’utilisent pas l’électricité sont un succès : plus 395% pour les modèles au gaz. Le magasin se réapprovisionne très régulièrement, pourtant certains produits connaissent des ruptures de stocks. Ce type de chauffage peut permettre des économies, seulement s’il est utilisé correctement, dans une petite pièce de préférence et à des moments précis. Au-delà de l’intérêt économique, certains clients choisissent cette solution d’appoint par crainte de connaître des coupures de gaz cet hiver. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette