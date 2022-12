Prix de l'énergie : une nouvelle aide pour les PME

Cela fait 20 ans qu'ils n'avaient pas manifesté. Les bouchers sont venus de toute la France. Menacés par le coût de l'énergie, ils réclament plus d'aide financière. "Les dispositifs qui existent privent 40% de nos entreprises des aides absolument indispensables", affirme Jacqueline Riedinger-Balzer, vice-présidente de la confédération des bouchers. Les demandes ont été entendues. Le gouvernement a annoncé dans l'après-midi de ce mardi 29 novembre un élargissement des aides déjà existantes. L'État prenait en charge une partie des dépenses énergétiques pour les PME à partir de 325 euros le MWh, un seuil abaissé à 180 euros. Concrètement, prenons l'exemple d'un artisan payant 580 euros le MWh. Sa facture d'électricité s'élève à 43 000 euros l'année. Avec l'ancienne aide de l'État, il aurait touché 3 600 euros. Il touchera 4 400 euros avec la nouvelle. Mais, ces calculs sont très opaques pour certains. Dans sa boulangerie, Fabrice Pottier ne sait pas à quoi s'attendre. "C'est encore un peu flou. Est-ce qu'on va être éligible ou pas et ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on est beaucoup de boulangers, 32 000 en France, et c'est à se poser des questions", lance-t-il. Pour Philippe Legrand, un boucher du Nord, c'est la déception. Il ne sera pas concerné par l'aide. Bercy a annoncé la mise en place prochaine d'un simulateur en ligne, pour aider les patrons à y voir plus clair. TF1 | Reportage L. Kebdani et V. Lamhaut