Prix de l'essence : pourquoi tant d'écarts entre les stations ?

Pour comprendre les écarts de prix d'essence, nous avons posé la question à Jean-Paul De Oliveira, gérant d'une station-service à Saint-Jean-d'Illac. Deux fois par mois, il se fait livrer en carburant par un grand porteur, un camion-citerne. La dernière fois qu'il a rempli ses cuves, le carburant était très élevé. Et lui, à la différence des stations voisines, met beaucoup de temps à écouler ses stocks. Alors, pour ne pas rater le meilleur prix, certains automobilistes ont leur technique. Ils utilisent des applications mobiles. Elles leur proposent plus ou moins toutes les stations à proximité. Et en fonction des prix, ils se dirigent vers le moins cher. Les promotions sont l'autre raison des écarts de prix. Carburant à prix coûtant, litre à 1 euro, ... Ces derniers temps, les grandes surfaces lancent tous azimuts des opérations commerciales pour faire baisser le prix. Et il est impossible pour les petites stations de rivaliser. En moyenne, les stations, qu'elles soient petites ou grandes, font une marge inférieure à deux centimes sur chaque litre d'essence. TF1 | Reportage T. Leproux, Y. Chambon, M. Poujol.