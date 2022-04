Prix de l'huile : comment les friteries s'adaptent

Elles sont incontournables dans le Nord. Les frites, un classique de plus en plus cher à produire. Pour le responsable que nous avons rencontré, le constat est clair : le prix des bidons d'huile a explosé. "Avant, un bidon de 25 L coûtait 30 euros. Actuellement il coûte 75 à 85 euros. En un an de temps, ça a pris quasiment 200%", a-t-indiqué. L'huile de tournesol est indispensable pour faire cuire les pommes de terre mais aussi pour fabriquer les sauces, qui coûtent aujourd'hui 30% plus cher. Pour compenser, le dirigeant a déjà augmenté le prix de certains sandwichs et pourrait aller plus loin. "S'il faut augmenter, on augmentera, on n'a pas vraiment le choix. Notre but c'est quand même de pouvoir payer la structure, payer les crédits, les salariés, dégager des bénéfices pour payer tout ça", a précisé Dorian Jayet, responsable de FBI. La décision est comprise par ses clients. "Je trouve ça tout à fait logique de répercuter les prix au niveau de la caisse. Ça ne me choque pas", a confié l'un d'eux. "Il faut être solidaire des petits artisans et commerçants. Et quand c'est bon, on revient", a ajouté un autre. Il existe d'autres alternatives. Certaines friteries utilisent du gras de boeuf, qui est aujourd'hui moins cher. Mais d'autres ont eu la même idée et les tarifs commencent déjà à monter. L'huile de palme ou de colza peut aussi substituer à l'huile de tournesol. Mais là aussi, les prix grimpent car la demande explose. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette