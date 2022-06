Prix des carburants : +13 centimes en une semaine

L'essence est à 2,18 euros le litre et le gasoil à presque 2,10 euros. Malgré l'aide de l'État, les prix à la pompe n'ont cessé d'augmenter depuis le 1er avril, plus 30 centimes pour l'essence et plus 15 centimes pour le gasoil. Et cette hausse devrait se poursuivre. Actuellement, un plein de 50 litres d'essence coûte en moyenne 103 euros. D'après les spécialistes, le même plein devrait coûter 110 euros au 1er juillet, soit 7 euros de plus. Anna Creti, spécialiste du marché pétrolier, estime que la situation n'est pas prête de s'améliorer, car les pays producteurs de pétrole ne vont pas ouvrir les vannes. "Ils ne veulent pas augmenter leur capacité de production, et surtout, ils veulent contrôler la quantité pour soutenir le prix. Si on prolonge les courbes telles qu'elles sont aujourd'hui, on arrive à 2,45 euros net d'ici trois mois", explique-t-elle. À ce stade, le gouvernement n'envisage de nouvelles aides que pour les gros rouleurs qui font plus de 50 km par jour. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, P. Marcellin