Prix des carburants : bientôt un geste des distributeurs ?

C'est plus de deux euros le litre par endroit. Votre plein d’essence vous coûte de plus en plus cher, cela ne vous a pas échappé. À Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), on se souvient du coup de pouce du gouvernement l'an passé. Aujourd’hui, le gouvernement ne souhaite plus mettre la main à la poche. Pour limiter l'envolée des prix à la pompe, Agnès Pannier-Runacher, la ministère de la Transition énergétique, convoque demain matin les principaux distributeurs de carburant. Leclerc, Système U, Casino ont supprimé leur marge sur les carburants et Total a plafonné ses prix. La ministre souhaite qu’ils continuent, voire, qu’ils aillent encore plus loin. Cela est impossible pour Francis Pousse, président des propriétaires, exploitants de station-service et représentant de Mobilians. Il représente les 5 800 stations-services indépendantes et gagne un à deux centimes par litre de carburant. Pour lui comme pour le numéro un de la grande distribution, c’est autour de l’État de prendre des mesures. Au total, les taxes représentent 60% du prix des carburants affichés en stations-service. TF1 | Reportage M. Beringer, P. Corrieu, H. Massiot