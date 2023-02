Prix des carburants : bientôt un nouveau geste ?

"On va essayer de faire faire un geste diesel !". Cette petite phrase a bien failli échapper aux caméras lors de la visite d'Emmanuel Macron au marché de Rungis ce mardi matin. Le président de la République a souligné qu'en cette période, on a besoin d'accompagner nos compatriotes, en particulier, ceux et celles qui travaillent. En fait, il y a vraiment ceux ou celles qui font des pleins parfois à plus de deux euros le litre selon les stations. Ils souhaitent que Total et/ou l'État font à nouveau un petit geste. Un litre de diesel coûte aujourd'hui en moyenne 1,84 euro et un litre de sans-plomb 1,91 euro, soit environ plus 40% en deux ans. Le prix pourrait-il diminuer à l'avenir ? Pour Olivier Gantois, porte-parole de l'industrie pétrolière française, les prix pourraient se stabiliser à leur niveau actuel. Avec des prix qui ne devraient pas baisser et la pression de l'État, les pétroliers vont-ils refaire un geste ? Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, déclarait le 9 février dernier, "Si le litre de gazole dépasse deux euros, nous pourrions mener de nouvelles actions ciblées de rabais à la pompe". Cette moyenne de deux euros le litre n'est pas encore atteinte. Dans certaines stations TotalEnergies, pourtant, le diesel frôle déjà voire dépasse les deux euros. Les autres pétroliers, eux, n'annoncent aucune aide. Finalement, c'est du côté de la grande distribution que les ristournes ont lieu, sous forme de bon d'achat, par exemple. TF1 | Reportage P. Gallaccio, N. Ly, F. Petit