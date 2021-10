Prix des carburants : ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex

Il n'y aura donc ni baisse de taxe ni de chèque carburant. Le gouvernement a finalement décidé de créer une nouvelle aide baptisée "indemnité inflation", une sorte de chèque pouvoir d'achat d'un montant de 100 euros versés en une seule fois. Qui sera concerné ? Elle sera versée à tous les Français qui touchent jusqu'à 2 000 euros net par mois, soit 1,6 fois le SMIC. Au total, 38 millions de Français seront concernés, a précisé le Premier ministre sur TF1. Parmi eux, selon le gouvernement, 84% possèdent une voiture. Est-ce suffisant ? Qu'en pensent les Français ? Les avis sont partagés. Il y a du pour et du contre. À partir de quand le chèque sera-t-il versé ? L'aide sera versée par l'employeur dès le mois de décembre pour les salariés, et entre janvier et février pour les fonctionnaires, les retraités et les chômeurs. Au total, l'indemnité inflation coûtera 3,8 milliards d'euros à la caisse de l'État. Enfin, le gouvernement a également annoncé le gel du tarif réglementé du gaz sur l'ensemble de l'année 2022.