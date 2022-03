Prix des carburants : comment les Français font face

Le litre de gazole est à 1,74 euros ce mardi. Alors dans les stations-services, les automobilistes changent leurs habitudes. "Sur les petits trajets, j'ai une trottinette électrique, je la prends. Sur un trajet des fois sur même pas 800 mètres, on y va à pied". Changer de méthode est devenu aussi une obsession surtout dans les entreprises. Car le prix des carburants fait dangereusement baisser la rentabilité. Alexandre dirige une PME de rénovation de l'habitat. Il a huit camionnettes pour aller sur les chantiers et il vient de décider de ne plus travailler très loin. "J'ai refusé un de mes clients à 120 km d'ici". Chez les transporteurs routiers, les chauffeurs adoptent l'éco-conduite. Ils accélèrent le moins possible et dès qu'ils le peuvent, ils laissent le camion en roue libre. Démonstration avec Thierry. "Je vais lever le pied. Je suis à 65 km/h, je ne consomme plus du tout une goutte de gazole. L'inertie avec la masse du camion fait avancer le camion". Pour le patron David, c'est devenu vital de faire attention, car l'augmentation du prix des carburants a creusé un trou gigantesque dans son budget. "Depuis un an, c'est 30% de hausse, soit pour mon entreprise plus de 100 000 euros chaque mois en plus". Dans cette entreprise d'ambulance à Nantes, en Loire-Atlantique, impossible de répercuter l'augmentation des prix. Désormais, les ambulanciers ont pour ordre de ne pas revenir à la base après un déplacement. "Ils vont rester sur des secteurs de l'agglomération nantaise pour éviter de se déplacer à vide", précise le directeur de la société Patrick Youx. Avec le conflit en Ukraine, tout le secteur redoute de nouvelles augmentations du prix des carburants. TF1 | Reportage S. Hembert, N. Hesse, T. Joire, K. Moreau