Prix des Carburants : des écarts importants selon les villes

Impossible de savoir quel prix vous allez payer. Prenez le gazole, par exemple. Le prix moyen du litre atteint 1,65 euros alors qu’il affichait 1,33 euros il y a tout juste un an. Une hausse de plus de 20%. Et derrière cette moyenne se cachent des disparités géographiques. Angers est l’une des grandes villes les moins chères de France avec le litre de gazole à 1,57 euros. Alors qu’à Montreuil, en région parisienne, il atteint 1,66 euros. C’est la deuxième ville la plus chère après Grenoble. Et la flambée des prix des carburants diffère aussi selon les départements. Voici le top trois qui affiche des hausses de plus de 23% : la Haute-Saône, la Côte d’Or et le Finistère. Dans cette station de Saint-Renan, à côté de Brest, certains ne peuvent plus faire le plein. Un casse-tête aussi pour le gérant. Ces différences s’expliquent par la proximité des stations avec ports et les raffineries, les prix de leur loyer et leur taille. Pas toujours simple de changer de département pour profiter du carburant le moins cher. Les plus chanceux sont, sans doute, les frontaliers. Exemple, ici en Espagne, où l’essence coûte 0,30 euros de moins. T F1 | Reportage L. Merlier, J. Daniel, S. Maloiseaux