Prix des carburants : des solutions pour payer moins cher

Éric Grandjean et Pascal Henri sont ouvriers à la chaîne et ont travaillé toute la nuit. À treize heures, ils rentrent chez eux. Ce jour-là, Pascal ne conduit pas, il en profite. Une semaine sur deux, ils changent de véhicule et de conducteur, pour économiser la fatigue mais surtout le carburant. Ils font 500 km aller-retour par semaine pour travailler. À deux dans la voiture, ils divisent les frais. Par mois, ils arrivent à économiser 80 à 100 euros. Arnaud Ladame, lui, a trouvé une autre solution pour alléger sa facture de carburant. Il roule au GPL. L'installation de ce système sur son moteur essence lui a coûté 3 000 euros, qu'il espère rentabiliser dans trois ans. Il roule au moins 30 000 km au moins chaque année. Et surtout, il vit à côté de la frontière belge où le gaz est 30% moins cher qu'en France. Il fait un millier d'euros d'économie par an. Parmi les carburants bon marché, certains choisissent le bioéthanol. Mais pour rendre leur moteur compatible, ils font installer ce type de boîtiers qui coûte environ 800 euros. D'autres, de plus en plus nombreux, s'en passent et font des mélanges de carburants. C'est légal selon un garagiste. Ses clients réalisent ainsi une économie de 20% sur leur facture de carburant.