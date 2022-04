Prix des carburants : la baisse va-t-elle durer ?

Les prix des carburants ne cessent de diminuer depuis deux semaines. Pour de nombreux automobilistes, c'est un répit face à des hausses constantes. Il y a deux semaines, les prix flirtaient avec les deux euros par litre. Cette baisse de 14% profite aussi aux professionnels. Pour cette infirmière à domicile, c'est encore insuffisant. Elle estime que les carburants sont encore trop chers puisqu'elle touche 2,50 euros par déplacement. Même constat pour Alain, artisan taxi. Il effectue 1 000 km par semaine et le manque à gagner s'élève à 120 euros par mois. Francis Pousse, gère une station-service indépendante. Pour lui, cette baisse s'est jouée en deux temps. La semaine dernière, elle était due aux 18 centimes d'aides gouvernementales. Cette semaine, c'est le prix du baril de pétrole qui en est la cause. Il est passé de 107 à 99 dollars, car 19 grands pays ont mis une partie de leurs réserves stratégiques sur le marché. Cette baisse va-t-elle continuer ? Les experts restent prudents. En effet, le prix du pétrole varie très vite. La guerre en Ukraine et l'inflation élevée partout dans le monde peuvent faire évoluer la situation à tout moment. T F1 | Reportage L. Romanens, P. Lormant