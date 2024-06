Prix des carburants : la baisse va-t-elle durer avant l'été ?

Jacky vient souvent dans cette station-service depuis qu'il est retraité et, aujourd'hui, le prix du diesel lui redonne le sourire. C'est une baisse que nous avons également constatée. En un mois, l'essence a baissé d'une dizaine de centimes par litre. Depuis le 12 avril, la chute des prix continue, 1,81 euro en moyenne pour le sans plomb 95 et 1,67 euro pour le diesel. Concrètement, le plein d'un véhicule diesel coûtait environ 90 euros il y a deux mois. C'est 84 euros aujourd'hui, six euros de moins. Pour un artisan qui utilise neuf véhicules dans sa société, la baisse est encore plus conséquente. Il s'agit d'une baisse significative pour deux raisons, la demande mondiale est plus faible et les tensions au Moyen-Orient ont eu moins d'impact que prévu sur la production de pétrole. C'est encore trop cher pour certains. Alors la baisse des prix va-t-elle durer cet été 2024 ? Le prix des carburants pourrait remonter dès la fin du mois de juin. Le prix du baril, lui, repart déjà à la hausse. TF1 | Reportage A. Gay, P. Rousset