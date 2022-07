Prix des carburants : la ristourne prolongée jusqu'à la fin de l'année ?

Pour aider les consommateurs, le gouvernement a mis en place début avril une remise à la pompe de 18 centimes. Et cette réduction est partie pour durer plus longtemps que prévu, jusqu'à la fin de l'année minimum. C'est pour répondre à l'évolution des prix des carburants. Les experts sont unanimes : aucune baisse n'est prévue dans un futur proche, comme l'explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste à la BDO France (Cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable). Dans ce scénario noir, on pourrait avoir entre 2,80 et 3 euros le litre à la pompe, sans la réduction du gouvernement. Ce dernier souhaite faire un autre geste, cette fois en direction des gros rouleurs. "Nous voulons soutenir davantage les moins aisés qui sont obligés de prendre leur voiture pour se rendre au travail", a annoncé Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Selon nos informations, il s'agira d'une aide financière destinée vraisemblablement aux personnes dont les trajets domicile-travail effectués dans son véhicule dépasseraient les 50 km aller-retour. C'est le cas de Julie qui parcourt chaque jour 70 km pour travailler. Les derniers détails doivent encore être réglés, notamment le montant de l'aide et la date de versement. En attendant, si vous prenez la route cet été, TotalEnergies vient d'annoncer que sur ses 123 stations d'autoroutes, à l'aide du gouvernement viendra s'ajouter une réduction de 12 centimes par litre. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Poujol, T. Fribourg