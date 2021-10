Prix des carburants : les annonces de Jean Castex

Avant d’aborder le prix des carburants, le Premier ministre a fait un point sur le prix du gaz. Pour limiter la flambée des cours mondiaux du gaz, "nous avons pris nos responsabilités, en maintenant le blocage des prix sur tout le long de l'année 2022" a-t-il annoncé. Les experts "nous disent que vraisemblablement la décrue sera plus lente". Concernant la hausse des carburants, "c'est un sujet difficile est complexe". Toutefois, il rassure qu'"ils ont consulté, analysé, réfléchi" et pris une décision. On a pris "la décision la plus juste, la plus efficace" en décidant d'une "sorte d’indemnité inflation de 100 euros". Celle-ci va être "versée aux Français de classes moyennes qui gagnent moins de 2 000 euros nets par mois" de "façon automatique" à chaque personne. Cela "dès le mois de décembre pour la plupart d'entre eux, notamment les salariés. Pour les autres, ce sera en janvier et un peu plus tard pour les retraités". Cette aide sera versée "en une seule fois et concernera 38 millions de Français". Le locataire de Matignon a également tenu à confirmer ce qu'il avait dit le 30 septembre sur le 20H de TF1. "En 2021, le pouvoir d'achat des Françaises et des Français augmentera, je vous donne rendez-vous. C'est absolument indispensable pour favoriser notre reprise".