Prix des carburants : les artisans touchés de plein fouet par la flambée

Trois fois par semaine, Stéphanie prend la route pour se rendre au domicile de ses patients. Pour cette infirmière libérale, la voiture est un outil de travail indispensable. Pour chaque visite, elle perçoit une indemnité de déplacement de 2,50 €, presque le prix d'un litre de gasoil. Chaque plein lui coûte aujourd'hui 120 € contre 90 € il y a deux semaines. Comme elle, de nombreux artisans subissent de plein fouet la flambée des prix des carburants. Si cette hausse venait à se poursuivre dans ces prochaines semaines, ce plombier va devoir prendre des décisions difficiles. Pour tenter d'éviter un tel scénario, les dix véhicules de son entreprise vont être équipés en urgence. Yann Le Pors parcourt près de 100 000 km par an. Il est chauffeur de taxi et passionné par son métier, mais aujourd'hui, il a des doutes sur la pérennité de son activité. Une inquiétude partagée par des millions de professionnels. Chaque jour, le litre de carburant s'approche un peu plus des 2,50 €. TF1 | Reportage G. Ployé - E. Braem - F. Resbeut