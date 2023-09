Prix des carburants : les distributeurs font un geste

Dans les stations Total Energies, le prix plafond de 1,99 euro le litre pour l’essence et le diesel va persister l’an prochain. C’est l’annonce du jour du groupe pétrolier français. Dans une même rue, quelques mètres plus bas, il y a aussi moins cher, soit 1,94 euro le litre de diesel voire 1,92 de l’autre côté de la route. La guerre des centimes est déclarée. Ce mardi, certaines grandes surfaces ont fait des annonces. Le Système U prévoit plusieurs week-ends à prix coûtant d’ici la fin de l’année, Casino c’est tous les week-ends jusqu’en fin octobre et Intermarché, le dernier week-end de chaque mois jusqu’en 2024. Il n’y a rien de neuf pour l’instant du côté de Carrefour et de Leclerc. Concrètement, du carburant à prix coûtant signifie autour de deux centimes d’euros par litre, soit un euro de moins pour un plein de 50 litres. Le directeur, Jean-Philippe Sassi, chef d’entreprise de l’Intermarché de Juvisy-sur-Orge (Essonne) , même en supprimant sa marge, cela ne changera pas grand-chose. Les prix n’ont pas été aussi élevés depuis le mois d’avril pour l’essence et depuis février pour le diesel. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Bouffard