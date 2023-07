Prix des carburants : les marges des distributeurs en cause ?

Pour une fois, nous vous avons rencontré à la pompe pour parler "baisse de prix". Elles sont bien là. En moyenne, le litre des sans-plomb 95 se vend 1,78 euro, le diesel à 1,66 euro. Mais comment sont fixés ces prix ? Pourraient-ils être plus bas ? Oui, d'après l'Association de consommateur CLCV. Le carburant que vous payez aux stations coûte bien moins cher au tout début de la chaîne. Cet écart entre le prix à la sortie de la raffinerie et celui payé à la pompe, aussi appelé marge brute, n'a jamais été aussi élevé. Autour de 25 centimes par litre ces derniers mois, c'est bien au-dessus de la moyenne habituelle : 17,5 centimes. Les distributeurs de carburant exagèrent-ils sur les marges ? Non, répondent les grandes surfaces qui commercialisent du carburant. Les distributeurs expliquent qu'avant de toucher le moindre centime, ils ont des frais. Selon eux, seulement un à deux centimes vont dans leurs poches. Impossible de le vérifier, à moins d'avoir accès au bilan comptable de ces entreprises. En attendant, la CLCV appelle à des baisses de prix. Depuis ce week-end, plusieurs grandes surfaces ont déjà lancé des opérations "carburant à prix coûtant". TF1 | Reportage T. Leproux, J. Chubilleau, C. Blanquart