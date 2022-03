Prix des carburants : l'inquiétude des commerçants ambulants

La conduite de Vincent Bresson a changé. Ce boucher-charcutier ambulant doit être plus souple au volant pour rentabiliser chaque litre de carburant le long de sa tournée hebdomadaire de 450 km. Depuis quelque temps, le gasoil ne lui coûte plus 350 euros par mois mais atteint 600 euros. Pour le moment, il ne répercute pas encore cette hausse sur les prix. Mais les clients ont bien compris la situation. Agnès Lacroix, elle, fait les marchés, six par semaine. Il y a encore un mois, cette épicière bio itinérante devait en ajouter un septième dans l'Aveyron. Pour cela, elle devait faire 130 km aller-retour. Ce qui n'est pas rentable en raison de la hausse des prix des carburants aujourd'hui. Et ce n'est pas son seul renoncement. Quant à Cyril Latreuille, il décharge son camion avant de partir en livraison. Ce boulanger ambulant nous a confié que tant que le prix du carburant n'aura pas baissé, il ne se servira pas de cette voiture. Il a choisi un véhicule électrique pour la livraison. Alors, au lieu de dépenser 250 euros par mois de carburant, il ne débourse que 30 euros d'électricité. Mais ne pas perdre d'argent reste un casse-tête pour les 100 500 commerçants ambulants de France. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.V. Molinier