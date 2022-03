Prix des carburants : où s’arrêtera la hausse ?

Ce geste vous coûte de plus en plus cher chaque semaine. En moyenne, le litre de gazole est de 1,74 euros, 1,80 euros pour le sans plomb. Des prix records qui devraient encore augmenter de quelques centimes dans les prochains jours. Une très mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Pour aller travailler, certains rognent déjà sur leur budget alimentation. Un coup dur aussi pour les professionnels. Luisa Da Silva est artisan-taxi depuis 22 ans. Son budget carburant est actuellement de 800 euros par mois. Il n’a jamais été aussi élevé. Une flambée des prix liée à la guerre en Ukraine. Cette période d’incertitude fait gonfler le tarif du baril de brut. En une semaine, il est passé de 99 dollars à 113 dollars, soit 14% d’augmentation. En un an, le prix des carburants a déjà augmenté, au total, 0,20 euros par litre. T F1 | Reportage L. Romanens, W Wuillemin