Prix des carburants plafonnés : y aura-t-il d'autres gestes ?

Des prix plafonnés dans toutes les stations TotalEnergies d’ici la semaine prochaine, c’est la promesse du directeur du groupe pétrolier, Patrick Pouyanné. "En 2023, le diesel et l’essence ne dépasseront pas 1,99 euro", affirmait-il. Ce jeudi après-midi, à la pompe, les réactions des consommateurs sont mitigées. Le litre d’essence, va-t-il dépasser la barre symbolique des deux euros ? Non, selon Anne-Sophie Alsif, une cheffe économiste chez BDO. Total prend donc peu de risque en faisant ce geste, mais que peuvent faire les autres distributeurs ? Esso, Bp, Shell, sont des compagnies étrangères. Elles ne subissent pas de pression de la part du gouvernement, et sont donc peu enclines à bloquer les prix. Du côté des grandes surfaces, on ne voit pas de gestes prévus. Sur les réseaux sociaux, le président des systèmes U, Dominique Schelcher, s’estime lésé. "On aimerait beaucoup pouvoir annoncer, en cas de hausse, un prix maximum garanti de 1,99 euro le litre, sauf que la loi nous interdit de vendre à perte.", affirmait-il. Pour expliquer ce geste de Total, il est bon de savoir qu’il est à la fois distributeur et raffineur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Marcelin, I. Azencot