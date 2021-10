Prix des carburants : que peut faire le gouvernement ?

L'État va demander aux distributeurs de carburants de réduire leurs marges. Mais sont-ils prêts à le faire ? Nous avons posé la question à l'un d'entre eux. "Sur un prix du litre de 1,54 de gasoil aujourd'hui, nous gagnons entre un et deux centimes. Donc, ce n'est pas du côté de la distribution qu'il y a l'espoir de faire baisser significativement les prix du plein", précise Dominique Schelcher, président "Système U". La preuve en chiffres comme le montre cet exemple dans la vidéo en tête de cet article. Pour certains automobilistes, l'État doit diminuer les taxes un peu trop élevées. Mais à quel point ? Reprenons notre plein de gasoil, les taxes représentent 60% du prix. Si on les baisse d'un tiers, cela nous fait gagner 17 euros. C'est une bonne nouvelle pour nous, mais impacte conséquemment les caisses de l'État. Pour certains économistes, cela coûterait sur une année entière près de 15 milliards d'euros. La région Hauts-de-France propose le chèque carburant, qui existe déjà. Ce dispositif privilégie les plus modestes seulement en versant 20 euros par mois aux salariés qui gagnent moins de deux fois le Smic et qui travaillent à plus de 20 km de chez eux. Mais rien n'indique que l'État ne reprendra ces critères ni que ce soit la solution privilégiée vu que ce genre de dispositif prendra du temps à se mettre en place. Il faudrait trois mois d'attente au minimum entre la demande et le versement d'une telle aide financière.