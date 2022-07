Prix des carburants : une baisse durable ?

Les stations-service affichent des prix à la baisse depuis trois semaines. Pour Alexandre, c'est la fin des vacances et il s'est bien rendu compte de cette différence à la pompe. "C'est plutôt correct par rapport à ce qu'on a connu. Il y a deux semaines, il était à plus de 2 euros", a-t-il déclaré. Pour beaucoup d'autres automobilistes, ce n'est pas encore suffisant. En trois semaines, le litre de SP95 est passé de 2,050 euros à 1,93 euro, le diesel de 2,13 euros à 1,98 euro. Mais combien cela vous fait-il économiser concrètement ? Dans le cas d'une voiture diesel qui consomme 6 L au 100 km, le trajet Paris - Les Sables-d'Olonne coûtait 54,99 euros le 28 juin. Aujourd'hui, ça n'est plus que 51,12 euros. Cette tendance à la baisse devrait être interrompue pendant les prochains week-ends de chassé-croisé. "On va avoir un pic cet été parce qu'il y avait une augmentation de la consommation avec les vacances. Et il y en aura encore cet hiver. Avec la baisse des températures, il y aura plus de demande. Une fois ces pics passés, on sera sur une tendance baissière du prix du pétrole", a expliqué Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au cabinet BDO France. TF1 | Reportage J. Coulais, C. Sebire, M. Nadal